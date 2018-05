Sulle Alpi morti 5 italiani: «Bloccati da una bufera». Gravi altre quattro persone

Nove vittime in montagna

Un bilancio dramamtico quello della tragedia sulle Alpi svizzere nella zona della Pigna d'Arolla : nell'incidente di ieri, ci sono 5 morti, e non soltanto la guida alpina italiana, 59 anni, di cui era già stata rivelata l'identità. Tra le vittime, altri tre italiani, tre escursionisti esperti di Bolzano:53 anni, e sua moglie, sua coetanea. Secondo quanto ha riferito all'ANSA la gendarmeria cantonale del Vallese, c'è anche una quinta vittima: uno dei feriti gravi è infatti deceduto in ospedale nelle ultime ore. Anche l'ultima vittima era italiana.Rimangono altre quattro persone in gravi condizioni, ricoverate nei nosocomi della zona. Gli escursionisti erano rimasti bloccati da una bufera di neve nella zona della Pigna d'Arolla, a oltre 3.000 metri di quota lungo il percorso della Haute Route, un itinerario scialpinistico che collega Chamonix, ai piedi del Monte Bianco, con Zermatt, sotto il Cervino.Le comitive di 10 e 4 persone di varie nazionalità, tra cui anche italiani, tedeschi e francesi, sono cadute nella trappola di una violenta tempesta in alta quota, scatenatasi ieri e prevista dai bollettini meteo. Erano attese domenica notte al rifugio Des Vignettes, ma non ci sono mai arrivate. L'operazione di salvataggio è partita dopo un allarme lanciato verso le 6.30. Tre delle quattro vittime sono decedute dopo l'arrivo in ospedale, mentre uno era già morto, dopo essere precipitato.Tutti i feriti sono stati trasportati negli ospedali del Canton Vallese, Berna e Losanna. La polizia ha istituito una linea di assistenza per stabilire contatti con le famiglie. Le autorità elvetiche hanno contattato l'agenzia svizzera di itinerari alpinistici Mlg Mountain Guide, che proprio in questi giorni ha organizzato un'attraversata nella zona, per acquisire l'elenco dei partecipanti. Il gruppo era condotto da Castiglioni e dalla moglie bulgara, guida escursionistica. Il loro programma prevedeva per la giornata di ieri, la quarta delle sei in calendario, il tratto tra i rifugi Des Dix e Des Vignettes.