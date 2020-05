Chi è l'italiana che ha vinto un Picasso da un milione di euro alla lotteria: il biglietto costava 100 euro /Foto

Una donna italiana, Claudia Borgogno, ha vinto un quadro di Picasso del valore stimato di un milione di euro in una lotteria di beneficenza chiamata "1 Picasso per 100 euro", un evento internazionale di tombola gestito dalla casa d'aste Christie's e dall'organizzazione umanitaria Care per finanziare i suoi progetti in Africa. I partecipanti pagavano 100 euro per un biglietto online e il vincitore si portava a casa il quadro, 'Nature morte' del 1921, dell'artista spagnolo.

La lotteria ha raccolto più di 5 milioni di euro e gli acquirenti provenienti da più di 100 paesi hanno partecipato, hanno sottolineato gli organizzatori. Originariamente prevista per il 30 marzo, è stata rinviata a causa della pandemia di coronavirus. Il biglietto vincente è stato scelto in un'estrazione a premi presso la casa d'aste Christiès di Parigi.

L'artista spagnolo Pablo Picasso dipinse l'olio su tela, intitolato «Nature Morte», nel 1921. In precedenza apparteneva al collezionista d'arte David Nahmad. L'opera è una composizione geometrica che raffigura un giornale e un bicchiere di assenzio. Un'altra edizione è prevista per il 2021, secondo il sito web della lotteria.



