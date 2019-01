In Italia crescono i divorzi ed è boom ​di single, ma sempre meno "bamboccioni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crescono i divorzi, impennata dei single, ma anche di chi decide di andare ad abitare da solo anche in giovane età. Insomma, meno coppie ma anche meno “bamboccioni”.In Italia, un uomo su 4 tra i 45 ed i 54 anni non si è mai sposato e una donna su 5 è ancora nubile. Diminuiscono inoltre quasi di un quarto le unioni di lunga durata e i divorzi passano dall'11,3% del 1998 al 23,5% a fine 2017. A individuare la tendenza e lasciar presagire una propensione del Paese al "monadismo" è il portale di incontri SpeedDate.it, grazie a un'analisi effettuata su dati Istat.Secondo una proiezione 2019 di SpeedDate.it, inoltre, al compiere 48 anni uno su 4 giovani che oggi hanno un'età compresa tra i 15 ed i 24 anni sarà stato single per tutta la vita.«E per quanto riguarda i divorzi il nostro Paese si colloca agli ultimi posti nel ranking mondiale delle unioni matrimoniali» osservano gli analisti di SpeedDate.it.Insomma, in Italia ci si sposa di meno e i matrimoni durano meno rispetto al resto del mondo. E, diversamente agli altri Paesi, in Italia a vivere sempre più come una sorta di monadi sono soprattutto le donne: il dato complessivo è del 15,5% a fronte dell'11,6% degli uomini.«In Italia a vivere da soli sono oltre 7 milioni di persone, 2 milioni dei quali hanno tra i 15 ed i 45 anni, 1,7 milioni tra i 45 ed i 64 anni e 3,3 milioni sono di età pari o superiore ai 65 anni» puntualizza Giuseppe Gambardella, ideatore di SpeedDate.it e di SpeedVacanze.it, il tour operator che ha inventato l'esclusiva formula dei viaggi e delle crociere per single e di gruppo.Ma negli ultimi 10 anni, osserva SpeedDate.it, la fascia di età di chi va a vivere da solo con il maggiore incremento (+66%) è proprio quella più giovane. Una percentuale di crescita importante, soprattutto se si considera che il dato è mitigato dal fatto che nel nostro Paese, a causa della crisi economica, un numero crescente di single opta per condividere l'appartamento con altri.«Quindi, alla fine, gli italiani non sono affatto bamboccioni come sostengono alcuni amanti degli stereotipi e delle generalizzazioni» puntualizza Roberto Sberna, direttore generale di SpeedDate.it.