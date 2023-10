Israele sotto attacco, i residenti al confine di Gaza: «Ci stanno massacrando, qui non c'è l'esercito»

"Ci stanno massacrando qui, non c'è nessun esercito e niente di niente". Sono le chiamate disperate dei residenti delle comunità adiacenti alla Striscia di Gaza. Israele è sotto attacco. Intanto i terroristi armati, sparando indiscriminatamente, hanno fatto breccia nelle loro comunità, tentando invasioni domestiche e incendiando le loro case.

Le testimonianze

"Siamo sotto attacco e nessuno viene ad aiutarci. Per più di un'ora e mezza si spara senza sosta". In almeno due località, le unità speciali dell'esercito israeliano hanno assediato le case dove erano tenuti degli ostaggi. Un altro residente ha testimoniato: "Siamo bloccati nel nostro rifugio antiaereo e non capiamo cosa sta succedendo. Si sentono molti spari. Siamo tutti qui in completo silenzio, ci sentiamo abbandonati. Non siamo informati, sentiamo solo spari senza sosta".

L'incontro con i terroristi

Un residente in un insediamento vicino a Gaza che guidava la sua auto ha incontrato un gruppo di terroristi. "C'era una squadra di 30 persone davanti a me. Hanno sparato alla mia macchina. Miracolosamente sono scappato. I bambini sono bloccati in casa", ha affermato. Nel frattempo, il comune di Ofakim ha invitato i residenti a non lasciare le proprie case, per paura di infiltrazioni terroristiche. Oggi Hamas ha lanciato un attacco a sorpresa contro Israele, che ha comportato il lancio di centinaia di razzi dalla Striscia di Gaza e l'infiltrazione di terroristi nel territorio israeliano.

Le motivazioni

Poco dopo l'inizio dell'attacco, il capo dell'ala militare di Hamas, Muhammad Deif, ha rilasciato una dichiarazione speciale, che collega l'attacco a sorpresa combinato contro Israele con i recenti eventi alla moschea di Al-Aqsa. " Abbiamo avvertito il nemico in passato ", ha detto Deif, "che ha attaccato il movimento islamico e ha profanato al-Aqsa". Nella sua dichiarazione, Deif ha annunciato che Hamas aveva lanciato un'operazione militare che ha chiamato "Diluvio di Al-Aqsa". Deif, che parla raramente in pubblico, ha lanciato un appello ai terroristi che questa mattina si sono infiltrati negli insediamenti attorno a Gaza: "Portate avanti i vostri attacchi contro gli insediamenti con tutti i mezzi e gli strumenti a vostra disposizione". Ha aggiunto: "chiunque abbia un fucile dovrebbe tirarlo fuori. È il vostro momento, e ognuno di voi dovrebbe uscire con il suo camion, veicolo o ascia. Oggi è iniziata una nuova storia, una storia più luminosa e più onorevole". Anche il comandante delle Brigate Izz ad-Din al-Qassam ha invitato gli arabi israeliani ad agire contro Israele.