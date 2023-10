Israele-Hamas, perché è l'inizio di una nuova guerra: l'attacco senza precedenti, i prigionieri, l'operazione "Spade di Ferro"

Israele sotto attacco di Hamas da Gaza. Dall'alba di oggi dalla Striscia si è riversata a sorpresa una pioggia di almeno 5mila razzi verso il sud e il centro del Paese (Tel Aviv e Gerusalemme comprese). Dall'enclave palestinese sono entrate in territorio israeliano decine di miliziani armati di Hamas, anche in parapendio o dal mare. Per ora in Israele ci sono almeno venti vittime uccise dai razzi e centinaia di feriti anche gravi, un primo bilancio destinato ad aumentare.

Quando e perché è scattato l'attacco senza precedenti

Sono le sette del mattino di sabato 7 ottobre quando il gruppo palestinese Hamas lancia dalla Striscia di Gaza un’operazione senza precedenti contro Israele, da terra e dall’aria. Si parla subito di una nuova guerra. Prima parte la raffica di razzi e missili contro le città israeliane nel Sud e nel centro del Paese. Poi scatta il blitz di squadre di incursori che superano i confini della Striscia eludendo la sorveglianza e attaccando i primi centri abitati. «Cittadini di Israele siamo in guerra e non è solo un'operazione, è proprio una guerra», ha dichiarato subito il premier Benyamin Netanyahu aggiungendo di aver dato l'ordine all'esercito di richiamare i riservisti e di «rispondere alla guerra con irruenza e un'ampiezza che il nemico non ha conosciuto finora». «Il nemico - ha annunciato - pagherà un prezzo che non ha mai dovuto pagare. Vinceremo».

Per il comandante militare di Hamas, Mohammad Deif, «è il giorno della grande rivoluzione». Nella dichiarazione in cui viene rivendicato l’attacco spiega anche che si tratta dell’inizio di una «operazione militare contro Israele». L’obiettivo dell’operazione “Alluvione al-Aqsa”, viene spiegato è porre fine alle «violazioni» israeliane. Per Deif l'operazione era necessaria dopo la «profanazione dei luoghi santi a Gerusalemme» e dal costante rifiuto da parte di Israele di «liberare i prigionieri».

La controffensiva di Israele e l'operazione «Spade di Ferro»

Subito dopo l'attacco record di Hamas l'esercito israeliano ha richiamato in servizio decine di migliaia di riservisti e ha lanciato l'«Operazione Spade di ferro». «Decine di aerei israeliani stanno attaccando a Gaza un numero di obiettivi di Hamas nella Striscia» ha annunciato Tel Aviv. L'esercito ha confermato il lancio di almeno 2200 razzi da Gaza. «Sono in corso combattimenti in sette località di Israele» ha la spiegato televisione pubblica Kan. Le sirene di allarme antimissili da Gaza sono di nuovo risuonate a Tel Aviv. «Decine di aerei israeliani stanno attaccando a Gaza un numero di obiettivi di Hamas nella Striscia» ha confermato l'emittente.

L'attacco record e i prigionieri di guerra

«Vogliamo che la comunità internazionale fermi le atrocità a Gaza, contro il popolo palestinese, i nostri luoghi sacri come Al-Aqsa. Tutte queste sono le ragioni dietro all'inizio di questa battaglia» ha dichiarato il portavoce di Hamas, Khaled Qadomi, ad al-Jazeera subito dopo l'attacco record. Nel corso dell'incursione sono stati rapiti soldati e civili israeliani. «Non sono ostaggi, sono prigionieri di guerra» ha spiegato il portavoce. «È una guerra contro gli invasori». Secondo notizie dei media - ma non confermate ufficialmente - i miliziani di Hamas infiltrati nel sud di Israele avrebbero preso in ostaggio, a caso, dei civili israeliani. In particolare - secondo Haaretz - nella cittadina di Ofakim a ridosso della Striscia di Gaza. Secondo il quotidiano, a Sderot i miliziani di Hamas sarebbero entrati nella locale stazione di polizia.

Sono segnalati anche diversi scontri a fuoco. Eguali notizie riferite anche dalla tv - sebbene non confermate ufficialmente - riferiscono di soldati israeliani presi in ostaggio da Hamas. In seguito all'inizio delle ostilità i supermercati di Gaza sono stati presi d'assalto dalla popolazione che teme che dovrà adesso affrontare un conflitto prolungato con Israele.

Israele colpita durante lo Shabbat

Gli scaffali dei prodotti alimentari - riferiscono fonti locali - si sono presto svuotati. Lunghe file sono segnalate anche dai fornai. Nelle stazioni di benzina automobilisti cercano di aggiudicarsi le ultime scorte di combustibile disponibili, in un'atmosfera di forte tensione.

La pioggia di razzi dalla Striscia di Gaza in direzione di Israele e il risveglio choc in varie città, tra cui Gerusalemme. Le sirene di allarme suonano e la storia si ripete come cinquant'anni fa: il blitz a sopresa, la pioggia di missili e i terroristi. È il giorno dello Shabbat, del riposo da qualunque attività lavorativa: comincia con il tramonto del venerdì e termina con l'imbrunire del sabato. Sono ore sacre per gli ebrei ma quelle di sabato 7 ottobre passeranno alla storia come ore insanguinate. «Israele attraversa un momento molto difficile, ma possiamo sconfiggere tutti coloro che vogliono farci del male» ha dichiarato il presidente israeliano, Isaac Herzog. «Lo Stato di Israele sta affrontando un momento molto difficile - ha scritto sul social network X - Voglio dare forza ai comandanti e ai soldati delle Idf e a tutte le forze di sicurezza e ai servizi di soccorso. Mando il mio incoraggiamento e la mia forza a tutti gli abitanti di Israele che sono sotto attacco».

«Gli israeliani in tutto il Paese - durante lo Shabbat e la festa di Simchat Torah - questa mattina si sono svegliati con le sirene che suonavano e Hamas che lanciava razzi contro di loro da Gaza. Ci difenderemo», hanno annunciato le forze di difesa israeliane (Idf). Per Gallant, «Hamas ha commesso un grave errore questa mattina. Lo Stato di Israele vincerà questa guerra». Nel frattempo decine di aerei attaccano Hamas a Gaza.

Il blitz e la pioggia di missili sui social media: «Dio è grande»

I social network sono invasi da video su quanto sta accadendo, di cui ancora però non è chiara l’autenticità. Alcuni mostrano quelli che sembrerebbero essere uomini armati palestinesi in uniforme all’interno della città di confine israeliana di Sderot. In un altro, proveniente da Gaza, si vede quello che sembrerebbe il corpo senza vita di un soldato israeliano calpestato da una folla inferocita che grida «Dio è grande».

In un altro ancora, militanti palestinesi trascinano via un soldato israeliano vivo su una motocicletta. Da alcune riprese, poi, si vede una folla di palestinesi che ballano intorno e sopra un carro armato israeliano in fiamme. «I cittadini di Israele sono sotto un massiccio attacco di missili provenienti da Gaza, e da parte di terroristi armati di Hamas infiltratisi nelle città israeliane. Questo è il momento per i nostri amici di mostrare solidarietà», ha affermato su X l’ambasciatore israeliano in Italia, Alon Bar.

Il flop dei servizi di sicurezza israeliani

Per le forze di sicurezza israeliane (Idf) quella lanciata da Hamas è «un’operazione combinata». In un messaggio si legge: «Terroristi si sono infiltrati in Israele da Gaza. Agli abitanti nell’area è stato chiesto di rimanere nelle loro case». I militanti palestinesi si sono infiltrati in alcune città nel sud di Israele, prendendo in ostaggio alcune persone ma la micidiale sequenza bellica scatena subito dubbi sugli apparati di sicurezza israeliani.

I servizi interni - lo Shin Bet - e l’esercito non avrebbero colto prima i segnali dell'inferno in arrivo, del nuovo conflitto che di lì a poco sarebbe esploso. «Siamo in uno stato di guerra. Siamo sotto un attacco massiccio dalla Striscia di Gaza. Ci sono attualmente situazioni di confronto attivo nel sud di Israele» ha dichiarato in una nota il capo della polizia israeliana dopo l’attacco lanciato da Hamas.