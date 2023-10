Israele, «offensiva totale» contro Hamas: in cosa consiste l'attacco «su scala senza precedenti» sulla Striscia di Gaza

Israele sta colpendo nella Striscia di Gaza con un'offensiva militare su «scala senza precedenti». Lo ha detto il generale Omer Tishler, capo di staff dell'aviazione militare israeliana: «Stiamo attaccando la Striscia con questa modalità perché quello che accade qui è qualcosa che non è mai accaduto prima, c'è un nemico che tira razzi e attacca la popolazione civile». Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, l'ha definita «offensiva totale», spiegando che verrà «cambiata la realtà» della Striscia di Gaza, dove si vedrà «il prezzo che sarà pagato» per i crimini commessi da Hamas contro la popolazione israeliana.

Israele, in cosa consiste l'offensiva totale contro Gaza

Ma in cosa consiste questa «offensiva totale» lanciata da Israele contro Gaza? Innanzitutto i militari stanno bombarando la Striscia con attacchi continui, andando a colpire obiettivi considerati sensibili. L'esercito israeliano ha detto ieri di aver condotto oltre 70 attacchi aerei nella zona di Daraj Tuffah. Jet delle Idf hanno bombardato l'Università islamica di Gaza, struttura di Gaza City che secondo i militari israeliani «funge da centro di formazione per ingegneri di Hamas».

L'assedio

L'area è di fatto assediata dalle forze israeliane: le Idf hanno annunciato di aver ripreso il controllo del confine con Gaza, interamente minato e dal quale nessuno può più uscire. Il prossimo step - ma su questo non ci sono ancora certezze - potrebbe essere un attacco via terra con carri armati: numerosi mezzi si sono mossi verso la Striscia e un eventuale ingresso non potrebbe che portare a una carneficina.

Il governo di emergenza di Netanyahu

I partiti della maggioranza, intanto, hanno votato per dare al premier Benyamin Netanyahu il mandato di formare un governo di emergenza nazionale inglobando nell'esecutivo - e soprattutto anche nello strategico gabinetto di sicurezza - l'opposizione di Benny Gantz. La formalizzazione della svolta è prevista ad ore, visto che anche il riottoso ministro di ultradestra Itamar Ben Gvir ha accettato la decisione.