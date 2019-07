Isola d'Elba, esplode palazzina all'alba: un morto, un disperso e tre feriti

È un uomo di 68 anni la persona deceduta nell'esplosione avvenuta in una palazzina in via De Nicola a Portoferraio (Livorno) e la cui salma è stata recuperata dai vigili del fuoco poco fa dalle macerie. All'appello manca ancora, secondo quanto spiegato, la moglie del 68enne, una donna di 76 anni. La coppia risulta residente a Livorno ma andava spesso all'appartamento che possedeva all'Elba, in via de Nicola, come spiegano i carabinieri anch'essi subito arrivati sul posto.

all'Isola d'Elba, in questa stagione affollatissima. Tre persone sono state estratte dalle macerie e portate in ospedale, una è morta mentre un'altra è dispersa. Sono in corso le ricerche da parte delle squadre Usar e dei cinofili dei vigili del fuoco.