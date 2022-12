Ischia, trovati altri due corpi: sono entrambi uomini. Salgono a 10 le vittime accertate

A Ischia sono stati individuati e estratti dal fango i corpi di due dei quattro dispersi nella frana che ancora mancavano all'appello. Le salme sono state trovate dai soccorritori nella zona di via Celario ma in due punti diversi. Con il ritrovamento odierno, le vittime accertate del disastro di Casamicciola Terme diventano dieci.

Ischia, volontaria trova una bambola nel fango. L'appello sui social: «Voglio restituirla alla bambina che l'ha persa»

Casamicciola, la denuncia (inascoltata) dell'ex sindaco: «Inviate 23 pec per evacuare, l'ultima 4 giorni prima della frana»

Di chi sono i corpi

Il primo cadavere a essere estratto, in via Santa Barbara, è quello di un uomo che potrebbe essere Gianluca Monti, il padre dei tre fratelli ritrovati nei giorni scorsi. Anche l'altro corpo appartiene a un uomo e si ipotizza che, per la posizione, possa essere quello di Salvatore Impagliazzo, compagno di Eleonora Sirabella la prima vittima accertata della frana. Le ricerche proseguono in una sorta di corsa contro il tempo, poiché le precipitazioni previste nel weekend potrebbero causare ulteriori smottamenti o comunque impedire il lavoro di scavo.