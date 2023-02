Isabella Noventa, dna sullo scheletro trovato a Marghera per capire se è lei

Il giallo sulla scomparsa di Isabella Noventa forse ad una svolta. Il dna che verrà ricavato dallo scheletro di donna rinvenuto casualmente lunedì scorso tra i cespugli a Marghera (Venezia) sarà confrontato proprio con quello di Isabella Noventa, l'impiegata padovana uccisa 7 anni fa, il cui corpo non è mai stato trovato. Anni di ricerche in tutta l'area del padovano e del veneziano, non hanno portato finora a nulla.

Il test del Dna per il giallo di Isabella Noventa

Serviranno alcune settimane prima che il patrimonio genetico dei resti umani - un teschio e alcune ossa - sia disponibile per essere comparato con il dna della padovana sparita nel nulla. Secondo fonti qualificate, sarebbero tuttavia minime le possibilità che lo scheletro possa essere quello di Isabella. Per l'omicidio stanno scontando 30 anni di carcere i fratelli Freddy e Debora Sorgato.

Al momento è soltanto un fascicolo sul ritrovamento di alcune ossa umane - il cranio, un femore, il bacino, alcune ossa della cassa toracica e della spina dorsale - tra le frasche di un campo abbandonato in via della Chimica, a Marghera. Un fascicolo in mano al sostituto procuratore di Venezia Davide Nalin, per ora senza reato né indagati. Ma con una polarità attrattiva fortissima. Perché da quell’incartamento si attendono risposte sui casi irrisolti.

Le celle telefoniche e la posizione di Freddy Sorgato a Marghera

Le celle telefoniche hanno registrato la posizione di Freddy Sorgato a qualche centinaio di metri dal luogo dove a Marghera sono stati trovati i resti di una donna. Lo riferisce la trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto? nella serata di ieri, 8 febbraio. Subito si è posta la domanda: che sia Isabella Noventa? Le indagini sono in corso. La segretaria di 55 anni di Albignasego è scomparsa nel nulla tra il 15 e il 16 gennaio 2016. L'ultima persona con cui ha avuto contatti è Freddy Sorgato, con il quale aveva una relazione. Il 17 gennaio l'uomo è a Marghera, lo dicono i tabulati. Un dato che fa pensare e che riaccende i riflettori sull'omicidio di Noventa.