Stava attraversando la strada quando è stato investito da un'auto in corsa: muore 32enne

Si chiamava Gaetano Conversano, ed aveva 32 anni un giovane di Sant'Agata di Puglia morto a seguito di un incidente, dopo essere stato investito ieri sera in via Natola a Foggia. Il conducente si è subito fermato a prestare i primi soccorsi.

La morte dopo il ricovero

Ieri sera l'uomo, mentre era a piedi con un'amica, è stato investito da un'automobile in via Natola a Foggia ed è stato violentemente sbalzato a terra dopo aver sfondato il parabrezza del veicolo. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi ai soccorritori del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso al Policlinico «Riuniti» di Foggia. L'uomo non ce l'ha fatta. A comunicare il decesso è stato il gruppo religioso dei devoti di Sant'Agata di Puglia, pellegrini di Maria Santissima dell'Incoronata di Foggia, che ha dato l'annuncio della morte di Gaetano Conversano «con grande rammarico e tristezza nel cuore». Sulla dinamica dell'incidente procede la Polizia locale di Foggia. Il conducente dell'auto si è fermato per prestare i soccorsi.