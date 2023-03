Sondrio, travolti e uccisi da un treno in transito due giovanissimi: hanno attraversato i binari invece di usare il sottopassaggio

Hanno 15 e 17 anni i due ragazzi travolti e uccisi da un treno in transito nel tardo pomeriggio di oggi in Valtellina. La tragedia è avvenuta all'altezza della piccola stazione di Berbenno.

Due teli bianchi tra i binari: questa l'immagine della tragedia che ha colpito in un tranquillo pomeriggio di domenica un piccolo centro della Valtellina. Sotto quei teli, i corpi dei due adolescenti investiti e uccisi nel tardo pomeriggio da un treno all'altezza della piccola stazione di Berbenno (Sondrio).

I due amici, invece di servirsi del vicino sottopasso pedonale, avevano deciso di scavalcare il muretto in cemento che divide i binari dalla trafficata statale 38 dello Stelvio, forse nell'intento di fare in fretta e arrivare alla stazione per prendere un treno.

Proprio in quel momento arrivava, a velocità sostenuta, il convoglio di Trenord diretto alla stazione Centrale di Milano che in quella stazione non si sarebbe infatti dovuto fermare. Il macchinista non ha fatto in tempo a frenare e non ha potuto evitare il tremendo impatto con i due giovanissimi che sono stati scaraventati sulla massicciata.

I ragazzi non hanno avuto scampo, nonostante l'immediato allarme lanciato alla centrale di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza). Per dare un'idela dell'impatto, il treno si è fermato a circa 150 metri dal punto dove è avvenuto l'investimeno mortale. Sul posto per accertare i fatti e raccogliere le testimonianze i carabinieri della locale caserma, quelli del Comando provinciale di Sondrio con il colonnello Marco Piras comandante provinciale, la Polizia di Stato con anche esperti dell'Ufficio della Scientifica e i Vigili del fuoco del capoluogo valtellinese.

È arrivato sul posto anche il magistrato di turno della Procura che, dopo la conclusione dei rilievi, ha autorizzato la rimozione dei due cadaveri rimasti coperti dai teli bianchi fra i binari. La Procura di Sondrio ha aperto un'inchiesta, come da prassi in casi del genere.

La circolazione ferroviaria bel tratto Sondrio-Colico è rimasta sospesa diverse ore con ritardi sull'intera linea e l'organizzazione di corse sostitutive con bus da parte di Trenord. Restano da chiarire molti aspetti della tragedia: se i due giovanissimi fossero soli quando hanno compiuto il gesto avventato o in compagnia di altri amici, che avrebbero così assistito all'investimento.

I ragazzini vittime del tragico incidente avrebbero dovuto fare rientro a Sondrio con un treno locale che ferma anche alla stazione di Berbenno dove si è consumata la tragedia.