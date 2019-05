L'autista del bus fa scendere la ragazzina, ma la fermata non c'è: 13enne investita

TREVISO - L'autista dell'autobus l'ha fatta scendere assieme ad alcune amiche lontano dalla fermata prestabilita, lungo la Feltrina. Ma una volta a terra la ragazzina di 13 anni è stata travolta da una Smart mentre tentava di attraversare la strada nel punto non attrezzato. È accaduto all'inizio di marzo. La notizia, però, è emersa solo ora. L'impatto è stato violentissimo. La giovane è stata subito trasferita in ospedale in prognosi riservata. Le sue condizioni sono immediatamente apparse serie. Tanto che è ancora ricoverata.



Tecnicamente il conducente non ha violato il Codice della strada. Ma ha messo in pericolo dei passeggeri. Ecco perché Mom, la società trevigiana dei bus e delle corriere, ha subito aperto un procedimento disciplinare a suo carico. Che adesso si è concluso

