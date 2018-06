Camminava sui binari di notte, ucciso dal treno Circum in corsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo è stato travolto ieri sera intorno alle ore 23 sulla. Alle ore 22.45 il treno Etr84, in partenza da Ercolano Miglio d'Oro viaggiava diretto verso Napoli. Quando ad un certo punto sui binari c'era una persona che camminava sui binari.«A nulla è valso il tentativo, da parte del macchinista di arrestare la corsa del treno azionando la frenatura rapida e suonando ripetutamente le trombe per attrarre l'attenzione dell'uomo che ha continuato a camminare finendo travolto dal treno - si legge in una nota diramata dall'Eav -. Accorsi i carabinieri di Ercolano chiamati dal servizio di sicurezza, dopo i rilievi della scientifica, il sequestro delle zone tachigrafiche dell'Etr 84, e il trasporto dell'uomo, alle ore 3,30, sentito il magistrato, davano il via libera alla circolazione ferroviaria, mentre, il treno Etr84 è stato riportato a Napoli alla stazione di Porta Nolana».Sull'avvenimento è intervenuto il presidente Umberto De Gregorio: «Una preghiera per questo povero uomo e massima solidarietà per il personale viaggiante, scioccato dall’episodio».