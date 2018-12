«Mi hanno rapinato» ma ivece si era giocato tutto l'incasso alle slot

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Venditore avrebbedella ditta per cui lavorava, ma. Ora. Unè stao smascherato dai carabinieri del, comandati dal luogotenente Alberto Cominelli, che lo hanno denunciato per simulazione di reato.Era il 4 dicembre scorso quando l'uomo denunciò che tre persone lo avrebbero costretto a fermarsi mentre era alla guida del suoe dopo averlo condotto in una zona appartata in una località non ben definita, lo avrebbero picchiato asportandogli circa 500 euro .I militari di Feltre sin da subito avevano capito che il racconto non reggeva e supponendo che l'uomo avesse speso i soldi per altri motivi e dovesse giustificare l ammanco simulando una rapina, hanno rivolto la loro attenzione verso le sale slot. Dopo un controllo capillare di tutti i locali dotati di queste macchinette , hanno scoperto che l'uomo si era intrattenuto presso una sper diverse ore come confermato dalle immagini delle telecamere interne.