Invasione di "pesci pene" sulla spiaggia: mistero sulla costa e bagnanti sotto choc

Una vera e propria invasione di pesci pene. Una spiaggia a 50 miglia a nord di San Francisco in California si è svegliata completamente invasa da questa razza di pesci, gli Urechis unicinctus, una particolare specie di invertebrati marini meglio conosciuti con il nome di “Pesce pene”.

Questi animali somigliano molto, in effetti, a un fallo umano, somiglianza che spiega il motivo dell'insolito nome. Si tratta di creature lunghe oltre 20 centimetri che vivono sotto diversi strati di sabbia e dei quali i gabbiani vanno matti.



Proprio perché vivono nel fondale marino non ci si spiega come possano essere arrivati sulla spiaggia e soprattutto in un numero così considerevole. Il pesce pene è molto usato nella cultura asiatica, dove sembra sia una prelibatezza e abbia anche effetti afrodisiaci.