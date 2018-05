Sequestrano un invalido per rubargli la pensione: arrestati avvocatessa e agente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il racconto dell'orrore sembra uscito da una serie Tv. Invece è quello che è accaduto a Lecce ad opera di un'avvocata e del suo compagno poliziotto. I due, individuata una persona con forti problemi cognitivi e psichiatrici, l'hanno prelevata dall'ospedale, chiusa in casa e ridotta in uno stato di sudditanz con l'unico obiettivo di ottenere il versamento della pensione di invalidità. Per farlo, la coppia non ha esitato ad abbandonare la vittima al freddo e malnutrita, soggiogandola e minacciando anche i suoi famigliari.Il racconto dell'orrore è emerso grazie alla denuncia dell'avvocato amministratore dei beni della vittima. E questa mattina gli Agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un' ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip Alcide Maritati nei confronti di C.G. di quarantasette anni e del suo compagno D.A.F. di quarantotto anni, responsabili a vario titolo di sottrazione, abbandono e cirvonvenzione di persona incapace, sequestro di persona ed estorsione.Con la stessa Ordinanza sono stati sottoposti alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con prescrizioni del divieto di comunicare con quest’ultima e con i propri congiunti di lei con qualsiasi mezzo ed anche per interposta persona, anche altri indagati che rispondono degli stessi reati.La prima denuncia è stata presentata ai poliziotti della Squadra Mobile, dall’ avvocato ed Amministratrice di Sostegno della persona offesa, agli inizi del mese di gennaio 2018, riferendo agli operatori la sua scomparsa dal Reparto di Psichiatria dell’ospedale Vito Fazzi.Le indagini immediatamente avviate dalla Squadra Mobile, coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica D.ssa M.R. MICUCCI, hanno consentito di costruire un quadro probatorio solido che ha permesso al Giudice competente di emettere le misure cautelari in argomento.La vittima, dopo essere stata sottratta dalla cura e vigilanza del reparto di psichiatria, è stata condotta in diverse abitazioni di proprietà degli indagati, abbandonata al freddo, privata della terapia farmacologica ed in pessime condizioni igieniche, subendo notevoli limitazioni della propria libertà di movimento. Le veniva consentito di uscire solo se accompagnata da uno degli indagati e per le proprie esclusive finalità.Alla vittima veniva persino somministrato cibo in condizioni di tale precarietà igienica da indurle più volte conati di vomito.Il tutto avveniva al solo scopo di procurare un ingiusto profitto economico, consistente nell’ottenere la revoca dell’Amministratore di Sostegno, nominato dal Giudice Tutelare, ed a conferire medesima carica ad uno degli indagati, esercente la professione di avvocato, al fine di acquisire la gestione della pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento.Inoltre, al fine di sviare l’attività di indagine, indottrinavano la vittima, versante in stato psicologico precario, a fornire agli organi inquirenti una versione dei fatti totalmente difformi rispetto alla realtà.Infine, il solo legale, con minaccia richiedeva al padre della vittima una ingente somma di denaro a titolo di pagamento della parcella per i servizi legali resi, con la minacciosa prospettazione di “pignorargli la casa” e di farlo “finire in prigione per cinque anni”.