Instagram elimina post su prodotti dimagranti e chirurgia estetica

Instagram

. Questa è la nuova politica che il social ha deciso di adottare pernstagram ha attuato delle restrizioni su post che sponsorizzano trattamenti di bellezza, cure dimagranti e rimedi legati alla chirurgia: per alcune pubblicazioni è previsto l’applicazione di un limite d’età, altre verranno invece rimosse.L'impatto che queste app possono avere sui ragazzi e le relative conseguenze ha spinto chi gestisce i social a farne un uso più accurato e anche moderato. I minori di 18 anni non potranno dunque vedere contenuti che sponsorizzano l’acquisto di prodotti dimagranti o il ricorso al bisturi per correggere tratti fisici. Lo scopo è quello di rendere Instagram un social sicuro e positivo che tutelerà sì i minori, ma anche fasce deboli da ipotetiche truffe o trattamenti inadeguati.