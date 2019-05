Insegue il ladro con la moto Andrea cade e muore Aveva solo 25 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, ha perso il controllo del mezzo. È accaduto ad un meccanico di 25 anni,nel tardo pomeriggio, in via Rivarolo a Genova. Il giovane, secondo alcune testimonianze raccolte dalla polizia municipale e dalla polizia,, inseguita da un dipendente che gridavaIl venticinquenne, che lavora in una officina vicina al negozio da cui era scappato il ladro, capito cosa stava accadendo, è salito sulla moto e si è messo all'inseguimento del ladro e pare che nella concitazione del momento non abbia messo il casco. Fatte poche decine di metri, il meccanico ha perso il controllo del mezzo e cadendo ha sbattuto contro un blocco di cemento. Immediatamente sul posto è arrivato il personale medico del 118, ma le manovre di rianimazione sono state vane. Il ladro è riuscito a fuggire.