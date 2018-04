Insegnante si getta dal terzo piano. I genitori: «Non sappiamo perché»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Nessun messaggio o biglietto d'addio. Chiara (la chiameremo così) questa mattina all'alba si è gettata dal terzo piano di un palazzo residenziale in. Nata a Roma nel 1974, insegnante in una scuola materna, abitava con i genitori e la sorella. «Non sappiamo perché lo abbia fatto, non era depressa», ha dichiarato il padre agli agenti del commissariato Trastevere arrivati sul posto per i rilievi del caso.Ad accorgersi di quanto accaduto, proprio il padre della ragazza che questa mattina le aveva dato il buongiorno prima di uscire di casa. La giovane è precipitata nel cortile interno al palazzo. L'impatto violentissimo non ha lasciato possibilità alcuna ai sanitari del 118 chiamati per l'emergenza.