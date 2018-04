Insegnante di sostegno picchia l'alunna disabile «Guardava i porno in classe»

Un insegnante di sostegno è stato arrestato e posto ai domiciliari, su decisione del gip di Potenza: avrebbe picchiato «quotidianamente» un'alunna disabile di nove anni a lui affidata. Le indagini dei Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Potenza, hanno inoltre permesso di accertare che l'insegnante, quando sostituiva le maestre di ruolo, prendeva a schiaffi anche altri alunni e infliggeva loro punizioni per evitare che riferissero che in classe guardava sul suo pc foto a contenuto pornografico.



Tutto è partito dalla denuncia dei genitori di una bambina di nove anni, con invalidità motoria e cognitiva, che era caduta in uno stato di prostrazione e piangeva quando doveva andare a scuola. Con le cautele del caso, sono stati escussi molti dei bambini della stessa classe e sarebbe emerso che l'insegnante infliggeva sofferenze fisiche e morali alla bambina affidatagli come insegnante di sostegno.



Sono stati sequestrati anche i quaderni in cui i bambini descrivevano in modo negativo questo insegnante che, talvolta, sostituiva le maestre di ruolo e insultava gli alunni con termini quali «maiali» o «porci» oppure, sempre secondo l'accusa, colpiva con schiaffi o spintonava. Sentita infine anche la giovanissima vittima, con l'aiuto di un'esperta in psicologia infantile, si è ricostruito che la bambina veniva insultata e malmenata, anche per futili motivi, strattonata per i capelli o colpita con schiaffi e pizzichi. All'indagato viene contestato anche di aver minacciato l'intera classe di non dire nulla a nessuno quando i bambini sbirciavano sul pc dell'insegnante durante le ore di lezione su cui avrebbe guardato anche foto a contenuto pornografico.

