«L'insalata che induce al travaglio»: ecco la ricetta consigliata alle donne incinte

che fale donne incinta. É stata chiamatae la si può trovare al Caioti Pizza Cafè di Los Angeles e in tanti in città proprio perchè in tutti gli Stati Uniti la conoscono come l'insalata che induce il travaglio e quindi il parto. Un momento che le donne che sono arrivate al termine della gestazione, timore a parte, vorrebbero a un certo punto accelerare.Contiene lattuga romana, crescione, noci, gorgonzola e una vinaigrette al balsamico, poi una miscela segreta di erbe, una ricetta di famiglia, che i proprietari non vogliono rivelare e che sarebbe proprio quella che produce l'effetto di indurre il travaglio: la credenza (perché non esistono dati scientifici a supporto al momento) ha decisamente conquistato le future mamme in decenni, convinte che mangiarla sia stato il fattore scatenante della rottura delle acque, per alcune avvenuta ad appena quattro ore di distanza dal pasto.I nomi dei bimbi nati dopo il consumo dell'insalata sono annotati mensilmente su una lavagna e in questi giorni, il caffè ospita almeno 15 donne gravide al giorno: qualche giorno fa anche l'attrice e cantante Hilary Duff, in attesa del suo secondo figlio che sarà un maschietto. «Questa insalata si suppone faccia andare in travaglio. Caioti Cafè non mi deludere» ha scritto su Instagram l'attrice (anche se nel suo caso non pare aver funzionato). Un post che ha riacceso l'attenzione, anche mediatica. La dottoressa Donnica Moore, ginecologa, spiega a Today.com che «non ci sono prove cliniche che alcuni cibi o erbe possano dare il via al travaglio», ma si dice anche convinta che «la maggior parte delle donne - in gravidanza o meno - dovrebbe godere dei benefici per la salute dati dal mangiare più insalate». Che consiglio quindi per coloro che che vogliono disperatamente accelerare il momento del parto? Fare movimento e (quando si può, parlandone magari col medico) attività sessuale.