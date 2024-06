Ingoia delle noccioline e viene colto da malore, camionista 49enne morto soffocato: tragedia in autogrill

GRUARO - Tragica sosta in autogrill per una pausa: camionista viene colto da malore e muore soffocato. La tragedia si è consumata ieri verso mezzogiorno lungo la A28, nel territorio di Gruaro. È qui, a poche centinaia di metri dallo svincolo di Portogruaro, che un camionista di Pola 49enne, Labinjan Sasa, padre di tre figli, si era fermato per una sosta dopo ore alla guida in prossimità della stazione di servizio "Gruaro sud".

L’uomo è stato colto da malore dopo aver ingoiato delle noccioline.

L'INCIDENTE

Solo poche ore prima, nel corso della notte, i soccorritori sono dovuti intervenire sulla A4, nel tratto compreso tra San Stino e Portogruaro. Qui un cittadino moldavo residente a Brescia è finito con una Opel Corsa contro un New Jersey. L'auto è volata in alto, finendo con le ruote all' aria in mezzo all'autostrada. L'uomo, rimasto ferito, è stato trasferito all' ospedale di Portogruaro. Per permettere invece la rimozione del veicolo il traffico è stato fermato con qualche inevitabile rallentamento.