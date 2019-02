Influenza, muore donna di 50 anni. Il virus della suina fa più paura

di Mauro Favaro

TREVISO - A far paura è in particolare l'influenza suina, A/H1N1, il cui nome è legato all'origine animale. Fino ad ora l'Usl della Marca ha registrato 12 casi sfociati in complicanze gravi. Alcuni di questi proprio a Conegliano. «Ci sono pazienti ricoverati nelle Rianimazioni delle diverse unità conferma Ester Chermaz, responsabile del dipartimento di prevenzione dell'Usl trevigiana a cui se ne aggiungono altri, in condizioni meno critiche ma comunque ricoverati per patologie respiratorie....