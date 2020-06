La Lombardia 'sfratta' dagli hotel infermieri e operatori del Sud. Poi il dietrofront: «Restino fino a fine luglio»

Ultimo aggiornamento: 11:50

Fino a poche settimane fa erano eroi da applaudire, ora evidentemente sono pesi da smaltire. Quando laha realizzato l’ospedale alla Fiera di Milano, in piena emergenza per la pandemia di, a infermieri e operatori sanitari da tutta Italia era stato offerto l’alloggio in hotel con spese garantite fino a fine luglio: e in parecchi avevano risposto soprattutto dal Sud.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE:Pochi giorni fa però la doccia fredda: ai lavoratori, perché evidentemente di loro, a emergenza finita - nonostante i contagi in Lombardia siano ancora diverse decine al giorno - non c’era più bisogno. Uno “sfratto” che ha fatto infuriare chi si era trasferito a centinaia di km di distanza da casa per lottare contro il Covid-19 e contribuire a salvare delle vite.«Avevo risposto alla chiamata dalla Sicilia, ma senza alloggio pagato non posso mantenermi a Milano», le parole di un infermiere al Corriere della Sera. Un’operatrice socio sanitaria aggiunge: «Non ci hanno dato alcun preavviso». Una situazione paradossale, considerando le scene che si vedevano nei, con le sirene che risuonavano nell’aria mentre si applaudivano gli eroi medici e infermieri.Anche gli albergatori, scrive il Corriere, sono rimasti spiazzati: «Ci siamo rimasti male, è arrivata una comunicazione inaspettata», ammette uno, che specifica come il check-out sarebbe dovuto arrivare entro un paio di giorni. Ma tutto è bene quel che finisce bene: sia il Policlinico che la Regione si sono impegnati a coprire i costi e garantire i posti negli hotel fino alla fine di luglio. Un lieto fine che non cancella però una curiosità: