L'infermiera sbaglia la diagnosi, bimba di 10 anni muore durante il sonno

di Alessia Strinati

sbaglia lae lamuore nel sonno a soli 10 anni. La piccola Mya-Louise Perri, era stata portata al Cromwell Primary Care Centre, di Grimsby, nel Regno Unito a causa di un forte dolore all'addome. Al momento dell'accettazione non erano presenti medici, così un'infermiera ha visitato la bambina diagnosticandole undell'apparato urinario e prescrivendole degli antibiotici.Purtropppo però il dolore all'addome era in realtà un'appendicite acuta, così Mya è morta durante il sonno proprio nel lettino di casa sua dopo essere stata dimessa. Al padre era stato detto che se avesse notato dei peggioramenti sarebbe dovuto tornare nuovamente in ospedale, ma Andrew Perrin non ha fatto in tempo. La bambina, come riporta anche il Daily Mail , è morta per peritonite acuta ed è stato stabilito che a causare il decesso è stata proprio la diagnosi sbagliata.Durante il processo è stato stabilito che l'infermiera, in assenza di medici, avrebbe dovuto chiedere il trasferimento della paziente, ma l'essersi presa la responsabilità della diagnosi ha condannato a morte la bambina. «Era una di quelle bambine che danno energia a tutti quelli che le stavano affianco. Dava il 110 per cento a scuola: le piaceva molto. Le piaceva lo sport e qualsiasi cosa in cui potesse essere coinvolta. Aveva molti amici. Era sempre aperta a conoscere tutti quelli che incontrava», ricorda il papà sconvolto dal dolore.