Infarto alla rotatoria: ciclista s'accascia a terra e muore prima dei soccorsi

RIESE - Si sente male, scende dalla bici e stramazza al suolo. È morto così, probabilmente stroncato da un infarto, il 64enne Bruno Stocco, di San Martino di Lupari (Pd), anche se non ci sono stati testimoni della tragedia. A dare l'allarme, ma ormai era troppo tardi, una donna che passava in via Callalta a Riese, dove è stato trovato e soccorso il 64enne.La tragedia si è consumata ieri, intorno alle 11.30, mentre il ciclista stava affrontando la rotatoria di via Callalta, all'imbocco con via Martiri della Libertà che porta a Poggiana di Riese Pio X. A notare il corpo dell'uomo a terra e a chiedere aiuto una donna che stava passando in bicicletta. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono rapidamente giunti i medici del 118 di Castelfranco, mentre da Treviso si è alzata l'eliambulanza, ma subito si sono resi conti che non c'era più niente da fare per Bruno Stocco. L'elisoccorso è stato così fatto rientrare. A occuparsi del riconoscimento e di ottenere in nulla osta a spostare il cadavere ci hanno pensato i carabinieri di Castelfranco. Il corpo del 64enne è stato portato in obitorio a Castelfranco in attesa del nulla osta per il funerale.