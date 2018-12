Infarto mentre guida l'auto: l'amica al fianco riesce a evitare lo schianto

di Laura Bon

MONTEBELLUNA - Chissà quante volte aveva percorso quella strada che lo portava al lavoro nel centro per malati mentali (ex Gris) di Mogliano. Quello dell'altra sera lungo via Postumia Romana, però, è stato, pe, l'ultimo viaggio. L'uomo, infatti, finito il turno lavorativo alle 21, stava rientrando a casa in auto assieme ad un'amica, quando, all'altezza di Sala di Istrana, si è improvvisamente sentito male. Il suo cuore, che fin dalla nascita gli aveva dato problemi tanto che, piccolissimo, era stato operato per un difetto congenito, lo ha tradito, in modo subdolo e senza lasciargli scampo. Una tragedia comunque inattesadato che i problemi di salute non avevano impedito a Michele di svolgere, fino all'altra sera, una vita normale. La donna che viaggiava al suo fianco, una quarantaquattrenne, quando ha visto Michele accasciarsi, ha reagito con la massima razionalità:, parcheggiando l'auto.