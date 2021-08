Infarto fulminante, si accascia e muore mentre passeggia sul lungomare al Lido

LIDO DI VENEZIA - A nulla, purtroppo, è valso l'intervento dell'elicottero del Suem che è volato sulla spiaggia davanti allo stabilimento Miramare al Lido. Un uomo, pare di circa 50 anni, residente nellarea del Polesine (le notizie al momento dell'andata in stampa erano ancora frammentarie), è morto stroncato da un infarto ieri sera verso le 18.30 al Lido. L'uomo si trovava in lungomare Marconi sulla strada davanti agli ingressi delle spiagge tra lo stabilimento del Sorriso e il Miramare. Improvvisamente secondo una prima ricostruzione dei fatti ancora in fase di approfondimento si è accasciato al suolo. Alcune persone che erano nelle vicinanze hanno allertato i soccorsi e dal punto di primo intervento è arrivata l'autoambulanza con il medico a bordo. Contestualmente è stato richiesto anche il supporto dell elicottero del Suem. Il velivolo si è alzato in volo e una volta individuato il punto esatto dell'emergenza, essendo troppo stretta la carreggiata stradale ha preferito orientarsi sulla spiaggia e calare dall alto i due operatori sanitari. Poi il soccorso è proseguito sul lungolaguna dietro il campo da rugby delle Quattro Fontane. Nonostante vari tentativi e massaggi cardiaci non c'è stato niente da fare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA