Arresto cardiaco dopo la fine della gara: atleta salvata da un pompiere

MONTEREALE VALCELLINA (PORDENONE) - Una donna di, di(Pordenone), è andata improvvisamente inIl fatto è accaduto domenica 28 luglio. L'atleta è stata salvata grazie al tempestivo intervento di unpresente alla manifestazione e di un, il quale, con un defibrillatore, è riuscito a far ripartire l'attività cardiaca della paziente, che è stata successivamente trasportata in ospedale a Pordenone: non sarebbe in pericolo di vita.«Alla base della formazione di tutti i vigili del fuoco - informa una nota del Comando provinciale di Pordenone - vi sono anche materie di carattere sanitario, tra le quali il cosiddetto BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation), noto anche come rianimazione cardio polmonare e defibrillazione. Ogni vigile del fuoco è pertanto anche abilitato all'uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno e all'interno di ogni mezzo in partenza ve ne è uno».