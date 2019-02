Infarto mentre lavora al computer: tranquillizza la madre, muore a 40 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SANTA LUCIA - Ha tranquillizzato sua madre che preoccupata, lo sentiva tossire a ripetizione. Poi lo ha colto un dolore lancinante al petto, che non gli ha lasciato il tempo di chiedere aiuto. È morto così domenica pomeriggio nella sua abitazione di via Silone un 40enne di Santa Lucia di Piave, Michele Messina. Inutili i soccorsi del 118 di Conegliano che arrivati sul posto pochi minuti dopo, cercato a lungo di rianimarlo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'uomo è stato stroncato da un...