Infarto alla guida, finisce contro un albero: inutili i soccorsi

Incidente sabato 16 marzo, poco dopo le 10 di mattina, a Mareno di Piave in via della Vittoria. Un uomo ha avuto un infarto mentre guidava l'auto, il mezzo è uscito di strada finendo contro un albero, senza coinvolgere altre vetture. Per il guidatore, un 51enne di Vazzola, purtroppo non c'è stato niente da fare.La squadra accorsa dei vigili del fuoco da Conegliano ha messo in sicurezza l’Opel Astra e collaborato con il personale del suem 118 nel soccorso all’uomo. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa dopo circa due ore e mezza.