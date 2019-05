Infarto a 18 anni, morta mentre fa un bagno nella vasca

di Emiliana Costa

A trovare la giovane è stata la mamma, che ha tentato disperatamente di rinanimarla. Poi l'arrivo dei soccorsi. La ragazza è morta quattro giorni dopo.La vicenda avviene a Cardiff, nel Regno Unito. Come riporta- questo il nome della giovane che ha perso la vita -. Studiava al Vale College e lavorava come cameriera alla mensa dell'università. Quella sera Amber aveva deciso di fare un bagno, aveva aperto i rubinetti della vasca e si era immersa. La mamma Anita Lewis, 44, ha visto l'acqua scorrere nel corridoio e così si è precipitata in bagno, aprendo la porta con una penna. «». La ragazza è stata rianimata dai soccorritori, ma non ce l'ha fatta.I medici ritengono che la cameriera Amber sia morta per la, una causa di morti inaspettate tra i giovani. I fratelli minori India e Drake sono stati sottoposti subito a un controllo cardiaco. Il medico legale ha concluso: «».