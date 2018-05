Indossava una maglietta con scritto "pusher": in auto aveva mezzo chilo di droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Circolava per la città d Brindisi indossando una maglietta con la scritta pusher. E infatti trasportava droga in automobile. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato a bordo della sua vettura. Il forte odore acre tipico dell'hashish ha subito orientato gli investigatori che hanno fatto scattare la perquisizione, Nel portabagagli c'era circa mezzo chilo tra hashish e marijuana, suddivisi in decine di dosi di varie pezzature.