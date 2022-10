Indonesia, duri scontri e fuga tra i lacrimogeni dopo una partita di calcio: almeno 187 morti

Per la partita c'erano pochi tifosi del Persebaya perché era stato vietato loro di assistere alla partita, data la feroce rivalità tra i due club nel massimo campionato del Paese. «Avevamo suggerito che alla partita potessero assistere solo i tifosi dell'Arema»ha spiegatp Afinta. La stima delle vittime è stata fatta dal capo della sanità di Malang, Widjanto Widjoyo, sulla base delle informazioni raccolte dagli ospedali della città. «Creeremo un call center per fornire informazioni alle famiglie che cercano i loro cari», ha dichiarato. Tutte le gare rimanenti sono state sospese per una settimana in seguito all'incidente, mentre l'Associazione calcistica indonesiana (Pssi) ha dichiarato che Arema non ospiterà altre partite per il resto della stagione e che una commissione indagherà sull'incidente. «Ci rammarichiamo per l'azione dei tifosi dell'Arema allo stadio Kanjuruhan -ha detto il capo della Pssi Mochamad Iriawan- offriamo le nostre condoglianze e le nostre scuse alle famiglie delle vittime e a tutte le parti in causa per l'incidente».