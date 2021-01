Ospedale in fiamme, 10 neonati morti nel reparto di maternità: orrore in India

BHANDARA - Dieci neonati sono morti all'interno di un ospedale in fiamme dopo che un incendio ha devastato un reparto di maternità: è successo in India. L'incendio è scoppiato nell'unità neonatale dell'ospedale distrettuale di Bhandara nel Maharashtra nelle prime ore di questa mattina.

10 newborn babies die inside blazing maternity unit after inferno tears through hospital in India https://t.co/PHZ51OeUP3

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 9, 2021