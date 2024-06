Un allevatore è stato ricoverato in ospedale in codice rosso dopo essere stato incornato da un toro di sua proprietà. L'uomo, 48enne di Castel Baronia, in provincia di Avellino, ha riportato diverse fratture, di cui la più grave ad una gamba.

Dinamica poco chiara

Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio, né le ragioni del furioso attacco del toro nei confronti dell'allevatore. L'uomo è stato trasportato urgentemente all'ospedale Moscati di Avellino, dove ora si trova sotto osservazione.