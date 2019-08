Torna a prendere l'auto al parcheggio dopo la gita e si trova davanti un orso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMANO (TRENTO) - Va a riprendere la macchina al parcheggio e si trova faccia a faccia con un orso.Uno spavento bello grosso ma nessun pericolo, per fortuna, per un escursionista che domenica nel tardo pomeriggio era sceso con moglie e figlia di pochi mesi dal rifugio don Zio Pisoni al Casale. L'orso non si è curato della famigliola che saliva in auto - come racconta L'Adige - e ha continuato a perlustrare i dintorni.