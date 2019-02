Resta incinta per tre volte mentre prende la pillola a 29 anni ha 5 figli

di Alessia Strinati

Resta. Hannah Donaghue ha 29 anni, viene da Northampton, ed è, avuti tutti mentre prendeva la pillola. Le prime due figlie sono nate in giovanissima età, poi è arrivato il parto trigemellare come ultima gravidanza. Hanna è rimasta incinta a 18 anni, non era pronta ad essere madre, ma ha tenuto la bambina e ha deciso di cambiare pillola per evitare che accadesse di nuovo.Secondo quanto riporta il Sun , però, dopo 2 mesi ha avuto un nuovo ritardo e ha scoperto di aspettare il secondo figlio. Dopo 8 anni Hannah ha rincontrato un vecchio amore del liceo, i due a una festa hanno fatto sesso e da questo loro incontro sono nati altri tre bambini, tre gemelli, nonostante la 29enne stesse, ancora una volta, prendendo la pillola anticoncezionale. I due sono rimasti sconvolti dalla notizia, ma hanno deciso di provarci e andare avanti.Oggi Hannah è mamma di 5 figli ma ha deciso che smetterà di usare la pillola come anticoncezionale, visto che, anche prendendone diverse, con diversi dosaggi, il loro effetto su di lei è assolutamente nullo.