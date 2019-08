Incinta e con le doglie sale sul bus senza biglietto per andare all'ospedale: il controllore la multa e la fa scendere

di Loris Alba

Stava facendo una passeggiata per passare il tempo e scaricare la grande tensione in attesa delimminente., futura mamma diimprovvisamente ha però un malore. Le doglie sono arrivate e c'è l'urgenza assoluta di andare in ospedale. Così, nel panico più totale, Federica tira un sospiro di sollievo quando vede arrivare un autobus della linea 604 diretto alsale a bordo e inizia così a fantasticare sul parto imminente. Fin quando non le si presenta davanti un controllore dell'che, incurante del suo stato e non preoccupandosi minimamente delle sue condizioni di salute, la multa e la fa scendere dal mezzo.Come raccontato da, Federica riuscirà a raggiungere il Cardarelli, qualche ora dopo partorirà una bambina e successivamente, con maggiore lucidità, deciderà di fare ricorso contro la multa, cercando di spiegare i motivi che l'hanno portata a non fare il biglietto. Allegherà al ricorso il verbale di pronto soccorso del Cardarelli delle ore 11,48 e la multa delle ore 11,20. Venti minuti di differenza: il tempo di arrivare in ospedale a piedi e quindi il rischio di sentirsi male.Nonostante la ricostruzione dell'accaduto però, nulla da fare. La risposta dell'è ben chiara e potrebbe essere stata indirizzata a chiunque: "All'atto del controllo lei si trovava a bordo di un nostro mezzo sprovvista di valido titolo di viaggio". E "le circostanze non possono essere motivo di annullamento del verbale ".E dunque il conto: una multa di euro 71,10 che rischia di salire a 141,10 a causa del ricorso. Da pagare senza scusanti.