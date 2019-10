Incinta al settimo mese ha un arresto cardiaco: la bimba nasce, sono entrambe gravi

AVIANO - Drammatico soccorso ieri pomeriggio a Nave. Una giovane donna di Aviano, al, ha avuto un arresto cardiaco. È grazie alla tenacia della suocera che è stato possibile rianimarla, accompagnarla d'urgenza in ospedale e far nascere la bimba che portava in grembo. La famiglia purtroppo non può ancora ritrovare la serenità, perchè le condizioni diI medici del reparto di Rianimazione e della Pediatria si sono riservati la prognosi e, al termine degli accertamenti e dei consulti con i colleghi delle unità di Udine e Trieste, ieri sera hanno deciso di trasferire la mamma al Santa Maria della Misericordia e la piccola al Burlo Garofalo.