Donna in sedia rotelle travolta mentre attraversa sulle strisce

VIGODARZERE (PADOVA) -travolta da un'auto mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali spingendosi con la sua carrozzina. Il terribile incidente è successo questa mattina alle 9.40 in via Roma a Vigodarzere. Unadel posto ha centrato la donna disabile in carrozzina di 56 anni. Sul posro sono subito giunti i soccorsi che hanno trasportato la donna all'ospedale e la polizia locale per fare i rilievi dell'incidente.