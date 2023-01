Suv contro moto in via del Lido, un boato incredibile: gravi due ragazzi giovanissimi

ROMA- Un boato terribile, lo scontro tra una moto, una Kawasaki verde, e un Suv, due ragazzi che rovinano a terra in via del Lido. Lo capiscono subito i soccorritori che sono feriti gravemente. È successo ieri pomeriggio, verso le 17, all'altezza dell'autolavaggio tra il ponte sulla Pontina e via Nascosa.

L'urto tra Tuareg Volkswagen e moto, che procedeva verso il mare, è stato violentissimo. I due ragazzi sono in prognosi riservata, il conducente è ricoverato al Goretti in Rianimazione, mentre l'amico che era con lui sulla moto è stato trasportato con l'eliambulanza al San Camillo di Roma. Sul posto oltre al 118, gli agenti della Polizia locale che si sono occupati di dinamica e rilievi, vigili del fuoco e polizia di Stato.