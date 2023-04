Olanda, deraglia treno passeggeri e si scontra con una gru prendendo fuoco: un morto e 30 feriti

Un treno passeggeri è deragliato in Olanda, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza olandesi. Una persona è morta e almeno 30 persone sono rimaste ferite. Il treno è deragliato dopo essersi scontrato con materiali da costruzione sulla linea vicino al villaggio di Voorschoten, tra L'Aia e Amsterdam. «Diverse decine di feriti vengono curati sul posto e portati in ospedale se necessario», hanno detto i soccorritori. «Gli specialisti stanno lavorando per mettere in sicurezza il treno».

La vittima

C'è anche una vittima nel deragliamento di questa notte. A riferire che una delle persone ferite è deceduta, è Rtl nieuws.

Cosa è successo

La carrozza anteriore del treno notturno partito dalla città di Leiden e diretto a L'Aia è deragliata ed è finita in un campo dopo l'incidente, riferisce l'agenzia di stampa ANP. Inoltre è scoppiato un incendio nella carrozza posteriore, che è stato successivamente spento.