Investito da un cinghiale, Stefano Violati muore in scooter a Roma: aveva 58 anni, era il cugino del marito di Maria Grazia Cucinotta

Stava tornando a casa su via di Santa Cornelia, nel quartiere Cassia a Roma, quando si è trovato faccia a faccia con un cinghiale che attraversava la strada. Stefano Violati, 58 anni, era in sella al suo motorino e non ha fatto in tempo a schivarlo: è morto sul colpo dopo l'impatto tremendo con l'animale.

Chi era

Figlio di Fabrizio Violati, Stefano è stato proprietario fino al 1987 delle acque Ferrarelle e Sangemini. Era a 50 metri da casa quando ha avuto l'incontro fatale con il cinghiale. «E' stato sbalzato per 40 metri - raccontano gli amici sotto choc - Non si può morire in questo modo, è assurdo». Trasportato d'urgenza all'ospedale S.Andrea, per lui non c'era già più niente da fare. Stefano era il cugino di Giulio Violati, il marito di Maria Grazia Cucinotta, e aveva una società che gestiva macchine d'epoca di famiglia. Lascia una moglie e un figlio, Matteo.

Il post della madre

La madre Franca ha condiviso un post sul suo profilo Facebook: «Addio amore infinito, non sappiamo più cosa fare senza di te.

Eri un grande dal cuore buono. Solo chi ti ha amato veramente conosceva il tuo animo. I tuoi amici sono disperati insieme a tutti noi».