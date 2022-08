Tram investe e uccide un uomo a Largo Preneste: corpo incastrato sotto uno dei vagoni

Sono in corso le indagini per accertare la dinamica dell'investimento mortale avvenuto sabato sera a largo Preneste in cui ha perso la vita un passante. A travolgere l'uomo è stato un tram della linea 19. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 di sera. L'autista si è fermato prestando i primi soccorsi. Sul posto sono prima intervenuti i vigili del Fuoco per estrarre il corpo rimasto incastrato sotto uno dei vagoni.

Quindi è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Dopo averlo stabilizzato, è stato trasportato in codice rosso prima all'ospedale Vannini e poi al San Giovanni. E' stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurigico ma nonostante i ripetuti tentativi dei medici, è deceduto dopo alcune ore: le ferite causate dall'impatto violentissimo sono state fatali. Del caso sono stati incaricati gli agenti della Municipale del gruppo Prenestino: i poliziotti stanno eseguendo gli accertamenti anche per risalire all'identità del morto. Non sono stati infatti trovati documenti identificativi.

