Investiti da un'auto mentre erano diretti alla festa della trebbiatura: morta coppia di pensionati nell'Avellinese

Incidente nell'Avelinese. Una coppia di pensionati è stata travolta ed uccisa da un'auto nella tarda serata di ieri sulla provinciale che in Irpinia collega Sant'Angelo dei Lombardi allo scalo ferroviario dismesso di Morra de Sanctis. I due, di Nusco, in provincia di Avellino, sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano la strada per raggiungere il luogo dove era in corso la festa della trebbiatura.

Secondo le prime notizie, l'auto si sarebbe fermata dopo l'investimento.