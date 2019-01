Agenti travolti da un tir sull'autostrada: tre morti uno è un poliziotto

Tre persone sono morte e almeno altre due sarebbero rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A18 Catania - Messina, all'altezza del centro abitato di Scaletta Zanclea, che ha coinvolto un Tir e un'automobile. Lo ha reso noto la Polizia stradale di Messina, aggiungendo che una delle vittima è un collega che si trovava sul posto per un precedente incidente.

Alle prime luci dell’alba un grave incidente su A18 Catania-Messina km 12. Una pattuglia #poliziastradale e il veicolo che stavano soccorrendo sono stati travolti

Un operatore è deceduto e l’altro è gravemente ferito, altre persone coinvolte

Tratto A18 chiuso, rilievi in corso pic.twitter.com/4TEEAF5Pw1 — Polizia di Stato (@poliziadistato) 15 gennaio 2019





L'agente deceduto si chiamava Angelo Sapadaro, aveva 55 anni, ed era in servizio alla polizia stradale di Messina. Era sceso con un collega, rimasto ferito e ricoverato in ospedale, per dei rilievi su incidente sulla A18 che aveva coinvolto un autoarticolato e un'auto.



Angelo Spadaro

All'improvviso, per cause in corso di accertamento, sono stati falciati da un Tir in un tamponamento a catena che ha coinvolto altri quattro camion, un'altra auto e una moto. Il bilancio è di tre morti e quattro feriti, nessuno ritenuto in pericolo di vita. Oltre al poliziotto sono deceduti una donna, che era su una della due auto, e un camionista. Sull'accaduto la Procura di Messina ha aperto un'inchiesta.

