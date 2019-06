Schianto fra auto e tir: un morto, chiusa l'autostrada per un'ora

di Marco Corazza

VENEZIA Gravissimo incidente in autostrada. Lo schianto in A4 tra un auto e un Tir poco prima delle 14: una persona è morta a bordo di unaL'incidente è accaduto tra l'uscita e la corsia di immissione in direzione Trieste al km 424 dell'autostrada, tra gli svincoli diin direzione di Trieste. Sul posto sono arrivando i soccorsi con i sanitari del Suem in ambulanza e con l'elicottero. Con loro anche la Polizia autostradale e gli ausiliari del traffico.Secondo le prime informazioni il ferito non era cosciente ed è deceduto sul posto. Ancora non sono state rese note le generalità della vittima che comunque era il passeggero della Hyundai i20 finita sotto al camion di unaTraffico bloccato in direzione Trieste eper oltre un'ora: è stata poi riaperta alle 15.30.