Tir perde il controllo e piomba sulle auto in fila: 14 morti e 27 feriti

Gravissimo incidente indove unha perso il controllo e si è schiantato contro veicoli in fila ad una stazione di pedaggio vicino Lanzhou. Almeno 14 persone sono state uccise sabato notte nello scontro che ha coinvolto 31 veicoli nella Cina nord-occidentale, secondo quanto riportato dai media di stato. Altre 27 persone sono rimaste ferite nell'incidente, che ha avuto luogo su un'autostrada nella provincia di Gansu.L'incidente è avvenuto ieri, causato da un autocarro pesante che ha perso il controllo e si è schiantato contro una fila di veicoli in coda a una stazione di pedaggio nella provincia del Gansu. La scorsa settimana 15 persone sono morte dopo che un autobus è caduto da un ponte nel fiume Yangtze, nella città cinese occidentale di Chongqing. In quell'incidente un video di sorveglianza di otto secondi rilasciato dalla polizia ha mostrato l'autista e una passeggera litigare violentemente prima che il mezzo sbandasse all'improvviso.