Investita mentre attraversa la strada e trascinata sull'asfalto: muore a 19 anni

non ce l'ha fatta: è morta a soli 19 anni dopo essere stata investita da un'auto nella mattina del 7 gennaio sul Terraglio e sbalzata per una decina di metri. Alla guida c'era un 40enne straniero diretto da Treviso verso Mogliano. La ragazza stava attraversando la strada mentre era ancora buio.Travolta da un'auto mentre attraversa la strada e poi trascinata per una decina di metri sull'asfalto: Vaillant Titouana è stata soccorsa in fin di vita. Il drammatico investimento all'incrocio con via Franchetti a Preganziol. Per cause all'esame della Stradale di Castelfranco la 19enne, nata in Spagna ma di origini francesi, stava attraversando la strada. Secondo alcuni testimoni «aveva appena preso un caffè con le amiche in un bar vicino», quando è stata travolta dalla Punto. Immediato l'allarme e altrettanto tempestivo l'arrivo del personale del 118 che, dopo aver intubato e stabilizzato la giovane, che abita a Mogliano, l'ha trasportata a tutta velocità al Ca' FoncelloDa quanto si è appreso sarebbe stato il 40enne, residente a Treviso, ad allertare i soccorsi. «Aiutatemi a chiedere aiuto», avrebbe detto entrando in un bar. Tra le cause dell'incidente si ipotizza anche la scarsa visibilità.